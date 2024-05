Paulinasi è presentata come nuova giocatrice dellaparlando ai canali ufficiali del club bianconero ( QUI IL COMUNICATO SUL SUO INGAGGIO ).– "Prima di tutto sono molto felice di essere qui, sono molto emozionata. È stata una giornata intensa, ma entusiasmante. Sono molto contenta e non vedo l’ora di mettermi al lavoro con la mia nuova squadra e le mie nuove compagne. La Juventus è un grande club, con ambizioni importanti. Volevo cogliere l’occasione di giocare all’estero e sperimentare un’altra cultura, un’altra competizione e un altro campionato. Voglio vincere dei titoli qui".– "Il calcio tedesco è molto strutturato, quello italiano è forse un po’ più libero, un po’ più “emotivo” credo. Giocare qui mi permetterà di aggiungere qualità al mio gioco, al mio repertorio. La scelta di venire in Italia è stata fatta anche in quest’ottica ovviamente, per permettermi di crescere ancora tanto".– "Terzino destro, mi piace avere il gioco davanti a me per poter creare situazioni dal basso verso l’altro, ma mi piace anche l’aspetto difensivo del gioco. In passato ho giocato anche come ala. In questi anni ho imparato a essere duttile, versatile, e spero possa essere di aiuto per la mia nuova squadra".– "Sono già stata qui una volta per la finale di Women’s Champions League, nel 2022. Ho trascorso un giorno e mezzo in città e la prima impressione che ho avuto è stata quella di una città molto bella. Presto avrò modo di conoscerla sempre meglio".