L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha analizzato quella che sarà la sfida di domani contro il Milan.



SULLA GARA - 'Questa è una sfida importante per noi. Ovviamente il Milan vorrà dimostrare qualcosa dopo la prima partita. È una squadra che ci può mettere in difficoltà però noi dobbiamo solamente pensare a noi e tenere i nostri livelli. Non siamo già qualificate e non possiamo pensare questa cosa'. SU ZAMANIAN E BONANSEA - 'Zamanian e Bonansea sono rientrate ieri e diciamo che sono a disposizione della squadra'.



SUL COVID - 'Con la situazione mondiale non siamo gli unici che devono fare i conti con il Covid. Siamo pronti per una partita importantissima per arrivare in finale. Per noi queste partite ci servono per arrivare ai nostri obiettivi ed è importantissimo per mantenere i nostri livelli. Per combattere ai livelli massimi dobbiamo essere sempre al top, in ogni caso e in ogni situazione. Questa è una sfida importante per noi'.