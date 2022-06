In una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali dell'Inter, l'ex allenatrice della Juve Women, Rita Guarino, ha parlato anche delle sfide affrontate dalle nerazzurre contro le bianconere in questa stagione.



'Contro la Juventus abbiamo giocato quattro grandi partite senza trovare la soddisfazione nel risultato; ci sono state altre partite meno buone. Abbiamo sicuramente margini di miglioramento per acquisire una mentalità che ti porti a giocare come se di fronte ci sia sempre la prima in classifica'.