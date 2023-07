Niko, allenatore della squadra femminile dell’Eintracht Francoforte, ha commentato ai canali ufficiali il sorteggio del Mini Tournament di Women's Champions League in cui c'è anche la Juventus. Le sue parole:"Volevamo portare la Champions League a Francoforte per i nostri tifosi. È un torneo in cui non ci sono partite facili, attendiamo con impazienza di affrontare questo mini-gruppo. Lo Slovacko è una squadra del sesto campionato più forte d’Europa, non dobbiamo assolutamente sottovalutarla. La Juventus è ovviamente un top team assoluto che da anni ottiene ottimi risultati. Faremo tutto il possibile per passare al turno successivo e speriamo di ricevere molto sostegno dal nostro pubblico!".