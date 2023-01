In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, l'ex difensore della Juve Women Tuija Hyyrynen, ha affrontato diversi temi legati anche alla Vecchia Signora.SU DI LEI - 'Sto molto bene. Sono tornata nel mio paese natale, la Finlandia, dopo aver passato 13 anni tra Stati Uniti, Svezia, Danimarca e Italia. Devo ancora adattarmi a questa nuova vita senza le emozioni che giocare a calcio offre, anche se sto apprezzandone la libertà e la semplicità'.ELIMINAZIONE CHAMPIONS– 'Hanno avuto un girone veramente impegnativo e ho sofferto con loro, ma so che l’esperienza le renderà più forti nel futuro. Non è un processo facile vincere in Champions, ma la Juventus ha mostrato competitività durante gli ultimi anni. Rispetto a Lione e Arsenal, alla Juve manca l’esperienza. Il Lione è il club con più successi nella storia della Champions, quindi aveva un vantaggio in quel senso. Sono state in grado di giocare ad alto livello in ogni partita in questo girone difficile e hanno perso solo una volta. Sembra che la Juventus riesca a dare il meglio quando la posta in gioco è alta.MONTEMURRO – 'Ciò che mi è piaciuto di più del suo approccio è stato che mentre ci insegnava il calcio, voleva che ci godessimo semplicemente la bellezza del gioco'.SUL RITORNO ALLA JUVE - 'Ho avuto diverse discussioni con il club, non su un ruolo dirigenziale, ma su alcune opportunità nell’organizzazione. Spero che, quando sarà il momento giusto, possa tornare a lavorare per il club che amo'.SCUDETTO E COPPA ITALIA – 'La Juventus è la detentrice del titolo nelle competizioni degli ultimi anni e continua a crescere. È bello che quest’anno la corsa per scudetto e Coppa Italia sia così intensa'.MESSAGGIO ALLE COMPAGNE – 'Che mi mancate moltissimo! Siete sempre state più di una squadra di calcio, unite nella buona e nella cattiva sorte. Il potere dell’unità porta al successo, quindi apprezzatelo e siate orgogliose di chi siete!'.