Dopo l'annuncio ufficiale, sono arrivate anche le prime parole da calciatrice bianconera di Sara Bjork Gunnarsdottir, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della Juve.



'Mi sento molto bene, sono molto emozionata. Nuove compagne, nuova squadra, nuovo campionato. Penso sia fantastico ciò che hanno fatto negli ultimi cinque anni, la crescita del club e del gruppo è veramente incredibile. Spero di andare ancora più avanti in Champions League e di aiutare le mie compagne con la mia esperienza. È bello far parte di una squadra che cresce continuamente cresce e migliora, ci sono fantastiche giocatrici, l’allenatore, i tifosi… il gap è sicuramente minore. Il mio numero è il 77: ce l’ho in Nazionale e l’ho scelto anche qui alla Juventus'.