La giocatrice della Nazionale femminile, Valentina Giacinti, ha rialsciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche della gara d'esordio all'Europeo in cui le Azzurre hanno perso contro la Francia.'L'Italia è quella che avete ammirato negli ultimi anni, non quella vista con la Francia. Siamo consapevoli che per alimentare il nostro sogno l'unico risultato che giovedì abbiamo a disposizione è la vittoria'.