Al termine della sfida contro la Juventus Women, l'allenatore della Samp femminile Antonio Cincotta, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato la gara contro le bianconere, complimentandosi con loro per il cammino svolto in Champions.



SULLA SAMP - 'Milioni di persone seguono il calcio perchè esistono favole come la nostra. Queste nascono dal sacrificio. Noi abbiamo scritto la nostra favola, fatta di pane e salame. Siamo persone umili, abbiamo ottimizzato le risorse che avevamo a disposizione'.



SULLA JUVE - 'Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti alla Juventus. Io ho giocato gli ottavi di Champions League e so cosa vuol dire giocare giovedì e domenica. La Sampdoria ha fatto una grande partita, ma ha trovato una Juventus affaticata. La squadra bianconera non era al cento per cento. Noi abbiamo fatto la migliore partita possibile, super applausi alla Juventus'.