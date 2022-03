La giocatrice del Sassuolo e di proprietà della Juve Women Sofia Cantore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di AGI, dove ha fatto il punto sulla lotta scudetto e sul momento attuale che stanno vivendo le ragazze bianconere.



'Sicuramente la Juventus Women è la squadra favorita in questo momento, sia perché è prima in classifica sia perché è da 4 anni ormai che vince il campionato. Però penso che quest’anno il livello sia più alto, per questo non c’è nulla di certo e la competizione ne guadagna. Per il campionato maschile non saprei, nelle prime posizioni ci sono veramente pochissimi punti di scarto tra le varie squadre, sarà sicuramente una bella lotta fino alla fine'.