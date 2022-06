L'allenatrice dell'Italia femminile, Milena Bertolini, ha rilasciato delle dichiarazioni direttamente dal ritiro di Coverciano, dove ha parlato anche del celebre 'blocco Juve' che costituisce gran parte del gruppo Women.



'Ci sono due grossi blocchi che sono quelli di Juve e Roma, tutte le calciatrici stanno crescendo di qualità, ci sono diverse giocatrici molto brave e quindi non parlerei di blocco. Al Mondiale c’erano obiettivi diversi rispetto a ora, si erano concentrati sulla crescita del movimento, di farsi conoscere e di portare avanti delle loro richieste in cui loro credevano. Aspetti importanti che erano la loro missione. Ora volendo continuare a valorizzare il movimento ci sono anche altri obiettivi a livello personale e comune perché sanno che non si può prescindere dal gruppo. Molte giocatrici hanno 4-5 anni in più, che sono cresciute in esperienza e personalità e che ora portano il loro contributo'.