L'allenatrice della nazionale femminile, Milena Bertolini, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della schiacciante vittoria contro la Moldova per 8-0.'Era importante ripartire bene perché questa era una gara delicata dal punto di vista psicologico. Pur sapendo di affrontare un avversario più debole, la squadra ha avuto il giusto approccio e ha mantenuto l’atteggiamento corretto per l’intera gara. Adesso ci attende una partita decisiva che avrà un tenore completamente diverso, sarà dura e più difficile: ci riposeremo per ricaricarci al massimo con l’obiettivo di centrare la qualificazione'.