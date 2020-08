La Serie A femminile inizierà il weekend del 22-23 agosto, e la prima partita della Juventus Women sarà in trasferta contro il Verona. Nel frattempo, ci sarà un impegno amichevole internazionale per scaldare i motori con un test probante. Si tratta del Trofeo Veolia, che si sta disputando al Groupama Stadium di Lione tra il 13 e il 15 agosto. Un quadrangolare che, oltre alle ragazze di coach Rita Guarino, vedrà partecipare le padrone di casa (e pluricampioni d'Europa) del Lione, il Montpellier e il PSV Eindhoven. La prima gara? Vinta dalle bianconere contro il Montpellier: oggi toccherà a Juve-Lione, ​ diretta streaming su JTV, OLTV e canal plus.