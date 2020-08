1









Dopo la vittoria nel giorno del debutto in Serie A, la Juve Women inizia il suo campionato in casa: a Vinovo tornano a giocare le ragazze di Rita Guarino, assenti dal campo Ale&Ricky sin dal lockdown. Mesi (e una stagione) dopo, le bianconere scenderanno in campo contro l'Empoli Ladies, formazione che ha ben figurato nella prima giornata.



DOVE VEDERE LA GARA - La partita si disputerà a Vinovo questa sera alle 20.45 ma sarà ovviamente impossibile accedervi: tutte le gare di questa prima parte di stagione saranno infatti senza pubblico. Sarà pertanto visibile su JTV e TimVision, oltre che su Sky Sport. Diretta testuale su Ilbianconero.com.