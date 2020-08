Stagione al via. Questo pomeriggio, alle 17.45, inizierà il campionato di Serie A femminile. Come? Naturalmente con le campionesse d'Italia in carica, ossia la Juventus Women allenata per la quarta stagione consecutiva da Rita Guarino. Il progetto, insomma, prosegue a vele gonfissime. E l'obiettivo della stagione che sta per nascere è fare bene, anzi meglio, anche in Europa: nella scorsa annata, la Juve si è fermata al primo turno contro il fortissimo Barcellona. Magari, ecco, un aiuto della sorte che governa i sorteggi non sarebbe per nulla disdegnato.



DOVE VEDERLA - Tutto pronto, insomma, per Hellas Verona-Juve Women, che aprirà la stagione. La partita sarà visibile su JTV e Sky Sport. Diretta testuale su IlBianconero.com.