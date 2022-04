Il 20 aprile 2019 la Juventus Women scriveva un ulteriore pezzo della sua storia. Le bianconere vincevano il loro secondo Scudetto consecutivo, ancora sotto la guida di Rita Guarino. Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona Women la Juventus si accaparrava il secondo titolo consecutivo. Per la prima volta non in uno spareggio, come era accaduto l'anno precedente contro il Brescia. Questo il video con cui la Juventus ha deciso di celebrarle: