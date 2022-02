Oggi ritorna in campo anche la Nazionale Under 23 sfidando al Centro Tecnico Federale di Coverciano in amichevole la formazione azzurra Under 19. Alle ore 15 presso il campo 2 giocheranno due bianconere: si tratta di Roberta Aprile e Agnese Bonfantini, entrambe approdate alla Vecchia Signora per rispondere agli ordini di Joe Montemurro in estate. Oltre a loro anche Ludovica Silvioni giocatrice di proprietà della Juventus, ma attualmente in prestito all'Empoli.