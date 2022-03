La sfida tra il Napoli Femminile e la Juventus Women si terrà allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, in provincia di Napoli il 19 marzo alle ore 12.30, contrariamente rispetto a quanto comunicato in precedenza. In quella stessa giornata si giocheranno alle 14.30 Empoli-Sassuolo e Roma-Milan. Domenica 20 invece alle 12.30 è in programma Fiorentina-Hellas Verona e alle 14.30 Pomigliano-Lazio e Inter-Sampdoria.