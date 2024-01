FUTURO

Scontenta. Una parola per descrivere lo stato d'animo di Amandanel corso dell'ultimo periodo alla Juventus Women. Da quando parte tutto? Dalla gara contro la Roma, quando la svedese è protagonista di una prestazione non brillante (come il resto della squadra) ma da quel momento nelle gerarchie di Joec'è stata una discesa. Nell'ultima gara di campionato contro la Sampdoria le è stata preferita Federica Cafferata, in precedenza i terzini titolari erano stati Lisa Boattin e Martina Lenzini.Amanda è poco contenta, complice certamente il poco impiego ma qualcosa sembra essersi rotto, al punto di volersi allontanare dalla Juventus Women. La sua uscita sarebbe certo una grande perdita per la Vecchia Signora, infatti la richiesta del club bianconero sarebbe di circa 90 mila euro. Ilè alla finestra e corteggia la giocatrice svedese. Ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni, ma al momento il futuro di Nilden sembra possa essere lontano dalla Juventus Women.