Amanda Nilden è intervenuta sul canale Twitch della Juventus in diretta per commentare la vittoria del quinto Scudetto della storia della Juventus Women. Queste alcune delle sue parole:



VITTORIA - "È il mio primo Scudetto qui in Italia. Sono felicissima ed è stato davvero emozionante poterlo vincere. Non parlo benissimo italiano, però da quando sono arrivata qui ho imparato a bere il caffè e a gesticolare come fanno gli italiani (ride ndr). Ho giocato in Inghilterra prima di arrivare qui ma preferisco il calcio italiano, in Inghilterra sono più tecnici".