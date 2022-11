Un fulmine a ciel sereno. La frase fatta è quanto mai scontata, ma necessaria per descrivere quanto successo nella serata di lunedì 28 novembre in casa. È chiaro: il piano B era pronto da tempo, lo dimostra il presto inserimento nel nuovo organigramma del direttore generale Maurizioe della proposta di Exor di Gianlucacome nuovo presidente di Madama. A sorprendere tutti, dai tifosi agli stessi interni all’ambiente bianconero, è stata la tempistica. Solo 24 ore prima, il board Juventus presentava con orgoglio i risultati del progettoe invitava le istituzioni italiane a lavorare per il progetto seconde squadre.: non è un caso che i successi di Women e Next Gen vengano elencati nella lettera di saluti ai dipendenti del club. Ma dopo le dimissioni del presidente e di tutto il CdA, in questa fase di riassetto e difesa, cosa cambia nelle altre Juve che non sono la prima squadra maschile?Sostanzialmente nulla.. Al telefono o in riunione, il messaggio è stato uno:Si conferma, quindi, la continuità tecnica, la bontà del progetto che tra giovani e Women continua con le stesse linee guida: crescita e vittorie.