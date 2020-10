Dalla bolla in cui è 'rinchiusa' la Juve Women, Rita Guarino ha mandato un messaggio distensivo: "Rassicuriamo tutti di stare bene, ma le norme vigenti e il nostro senso di responsabilità ci impongono di attenerci al protocollo di isolamento fiduciario in attesa di ulteriori controlli. Fino alla fine. Note dal Club: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due componenti dello staff. In ossequio alla normativa e al protocollo, il gruppo squadra entra da stasera in isolamento fiduciario domiciliare. Questa procedura non consentirà di svolgere la regolare attività di allenamento nei prossimi giorni di pausa per gli impegni della nazionale.

La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".ha mandato un messaggio distensivo: "Rassicuriamo tutti di stare bene, ma le norme vigenti e il nostro senso di responsabilità ci impongono di attenerci al protocollo di isolamento fiduciario in attesa di ulteriori controlli. Fino alla fine. Note dal Club: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due componenti dello staff. In ossequio alla normativa e al protocollo, il gruppo squadra entra da stasera in isolamento fiduciario domiciliare. Questa procedura non consentirà di svolgere la regolare attività di allenamento nei prossimi giorni di pausa per gli impegni della nazionale.

La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".