Ai microfoni di DAZN, l'allenatore delle Juventus Women Joe Montemurro ha commentato la grande impresa contro il Lione: La squadra ha meritato specialmente nel secondo tempo, è andata bene e non è più un caso: se lo facciamo una volta lo è, ma questa è la settima partita. Volevamo arrivare tra le prime 10-12 squadre in Europa e siamo ancora in crescita, dobbiamo imparare, ma con tanto lavoro possiamo farlo. I cambi? Volevo fare il terzo gol per andare lì sul 3-1 e avere un vantaggio ancora migliore. A Lione dobbiamo divertirci di nuovo, sono occasioni che forse non si ripeteranno più. Andiamo lì con un piccolo vantaggio, faremo la nostra partita".