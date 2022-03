Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha presentato a JuventusTv la sfida di domani contro l'Inter. Queste le sue parole:



INTER -"Non dobbiamo pensare che sarà una gara facile. Sono una squadra ben messa, organizzata e con qualità. Possono fare veramente male. Speriamo di poter fare il nostro gioco e far rimanere a casa il risultato".



CHIAVE - "Stavo martellando su questo prima di Lione. Questa è la partita chiave. Come risultato siamo in un momento importantissimo. L'approccio fa la differenza. Domani sarà una gara fondamentale. L'inter è una bella squadra, giocano bene. Noi giochiamo in casa Non si deve pensare troppo avanti ma partita dopo partita".



SORPRESA - "La squadra mi ha sorpreso perché sta mattina si sono allenate tutte e a ritmo alto. Si vede che c'è energia ed entusiasmo. Tutta la squadra è sempre pronta per fare la gara ma stanno tutte bene. L'energia è importante ,c'è un modo, un atteggiamento. Ci credono proprio. Lo fanno con coraggio".