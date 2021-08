Mister, allenatore delle Juve Women, ha parlato dopo la vittoria contro il Pomigliano nell'esordio in campionato: "Oggi è andata bene, la cosa che mi è piaciuta è che abbiamo messo in mostra buone azioni, anche se non sempre siamo riusciti a finalizzarle. C’è stato un momento della partita in cui, forse memori dell’amichevole, ci siamo un po’ abbassati, ma sono stato contento del modo in cui la squadra si è rialzata. Complimenti al Pomigliano, penso farà un grande campionato".E Ariannaha aggiunto: "Sono contenta dei gol, ma quello che conta è sempre vincere. Dobbiamo continuare a lavorare così, possiamo migliorare ancora. L’atteggiamento messo in campo oggi sarà l’atteggiamento che dovremo avere tutto l’anno".