L'allenatore della Juventus Women, Joe Montemurro, ha voluto caricare la squadra attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, in vista della sfida di domani contro il Lione.'We are ready for tomorrow's quarter-final #UWCL clash! Looking forward to another magical night at the Allianz - this time against Lyon!', che tradotto significa: 'Siamo pronte per i quarti di finale della Champions League femminile in programma domani. Non vediamo l'ora di vivere un'altra notte magica all'Allianz Stadium'.