, allenatore e centrocampista delle Juventus Women, parlano in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Vllaznia, ritorno del secondo turno preliminare di Women’s Champions League. La Juve ripartirà dal successo dell'andata: 2-0 in Albania. QUI le parole di Rosucci, di seguito le parole di– "Ho detto che siamo all’intervallo, ora siamo più preparati e abbiamo le idee più chiare. Siamo in casa nostra, dovremo avere il controllo del pallone".– "Sofie ci porta equilibrio a centrocampo, è molto importante per noi, sia nelle uscite che nelle coperture. Ha avuto una preparazione difficile, ma ora stiamo vedendo la vera Sofie. E speriamo di averla al 100% nel giro di un paio di settimane".– "È importante non sottovalutare niente e nessuno. Bisogna essere umili e capire a che punto siamo nel nostro percorso europeo. Loro hanno più esperienza, ma noi siamo in crescita. Dobbiamo avvicinarci alla porta col gioco, ma arriverà con calma anche la precisione"."Dipende in realtà contro chi giochiamo e dalla situazione del momento. Ci sono giocatrici più importanti da avere con certe squadre, ma abbiamo una rosa abbastanza equilibrata e ho la possibilità di cambiare le cose a gara in corso. Sono contento dell’atteggiamento generale"."In dieci settimane abbiamo già fatto tanto, tra cambiamenti e nuove idee: abbiamo spazio per sbagliare e per imparare. Non può arrivare tutto subito, serve lavorare con idea e disciplina al punto giusto. La squadra sta andando abbastanza bene, io sono molto soddisfatto"."La Serie A molto tattica, molte squadre sono ben messe. Ci sono squadre preparate, ma le squadre inglesi hanno più giocatrici note. Per la crescita del calcio femminile e per la nostra è importanti confrontarci con le squadre di Champions"."Contro di noi hanno creato tutti poche chance, questo è importante. Bisogna capire come difendere ogni situazione, crescere e anche fare meglio col pallone in uscita".