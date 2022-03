Il tecnico della Juventus Joe Montemurro ha presentato ai microfoni di JuventusTv la sfida di Coppa Italia di domani contro il Milan. Le sue parole:



ROMA - "Una partita importante, non siamo stati ai nostri livelli, abbiamo iniziato bene per poi perdere il controllo della partita. Quando abbiamo subito il gol in particolare. Una partita intensa e importante, ci stava il pareggio".



COPPA ITALIA - "Quando arrivi in fondo è difficile, bisogna parlare su 180 minuti. Abbiamo un cammino importante e allora si vede la forza della squadra e di usare tutta la rosa. Alta qualità contro una squadra brava e speriamo di fare risultato per poter riposare e aspettare il ritorno".



SFIDE - "Tutte le partite sono delle sfide, dipende dalla situazione della rosa, adesso siamo messe abbastanza bene e siamo in crescita, febbraio e marzo sono importanti in tutti i campionati. Crea la base per il lavoro che è stato fatto e speriamo di portare a casa dei trofei. Dobbiamo trovare il nostro livello e mantenere un certo ritmo senza abbassare. Ogni partita ha il suo valore e dobbiamo tenere livelli alti. Anche qui in allenamento ci proviamo".



INDISPONIBILI - "Lenzini e Staskova non saranno a disposizione. Erano da monitorare in settimana e non abbiamo voluto rischiare. La squadra ha un buon umore ed è pronta."



RINNOVI - "Ogni rinnovo è importante, per me personalmente perché le ragazze credono nel progetto che portiamo avanti. Cernoia per me è una giocatrice di alta qualità e di livelli internazionale. Speriamo di averla qui per un paio d'anni perché è importante per me e per la squadra".