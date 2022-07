L'alllenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, dove ha parlato della nuova stagione che sta per prendere il via.'Siamo pronti per questa nuova stagione. Non importa quali squadre affronteremo prima, tanto dovremo affrontarle tutte. Ci faremo trovare preparati per qualsiasi partita e avversario che ci si presenterà davanti. Quest'anno, come sappiamo, cambierà anche la formula del campionato. Le migliori squadre del torneo avranno la possibilità di affrontarsi più volte nel corso di una singola stagione e sono sicuro che anche il livello di queste partite si alzerà ulteriormente. Penso sia una notizia positiva per i club e per le giocatrici'.