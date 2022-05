Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato al termine della gara contro il Milan. Queste le sue parole:



GARA – "Dovevamo fare la nostra partita, ho avuto anche l’opportunità di fare qualche rotazione. Abbiamo fatto il nostro gioco, le competizioni di coppa richiedono partite di spettacolo e spero che oggi lo sia stato".



FINALE CONTRO LA ROMA – "La Roma è una squadra molto forte. Noi dobbiamo essere sempre al massimo, ci siamo arrivati e auguro alle ragazze di rimanere su questi livelli".



PROFESSIONISMO – "A me non piace commentare le operazioni della federazione. Se loro pensano che questa sia la strada giusta allora bene così. Sono ragazze che lavorano tanto. Poi l’altra cosa è alzare il livello delle società, con strutture efficaci. Questa è la cosa più importante".



ULTIMI OBIETTIVI – "Speriamo di avere tutto a disposizione, vogliamo mantenere questi livelli e non abbassare i nostri standard. Anche questa settimana le ragazze non hanno abbassato il livello. Dobbiamo cercare di finire il lavoro di quest’anno. Io voglio che sia solo il campo a parlare".