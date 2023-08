Joe, dopo Como-Juve Women, parla così in zona mista."Al di là del risultato che non c’entra niente, oggi era più per vedere i movimenti e la continuità della squadra. Abbiamo visto che piano piano stiamo arrivando alla nostra continuità. Per l’inserimento dei nuovi ci vuole un po’ di tempo e mi è piaciuto. Vorrei fare i complimenti al Como che specialmente nei primi 20 minuti non ci hanno fatto trovare soluzioni, poi piano piano che la partita andava avanti abbiamo fatto il nostro gioco"."Non è facile, le ragazze si stanno abituando ad un altro modo di fare e di ritmi di gioco. CI vuole un po’ di tempo, ma abbiamo visto cose importanti dalle nuove. Nilden ci è mancata tantissimo l’anno scorso ed è ad un punto positivo di preparazione. Stiamo trovando i nostri ritmi. Il gioco cambia? Il gioco è sempre stato basato su soluzioni con la palla. Abbiamo visto quest’anno il Como col 4-2-4 con un blocco stretto, noi dobbiamo essere intelligenti e non essere prevedibili, ma trovare le soluzioni con più tranquillità e calma. Cerchiamo di pressare le squadre più in avanti perché abbiamo le giocatrici per farlo e controllare le partite, che è la cosa più importante. Ho visto 2-3 nuovi movimenti che mi sono piaciuti stasera".- "Bragonzi? E’ una giocatrice che mi è sempre piaciuta, ha qualche X Factor – non il programma – qualche cosa che non abbiamo nella rosa. La voglio vedere giocare ai nostri ritmi perché quando vai in prestito il modo di fare è diverso e il rientro è difficile. Ogni settimana valutiamo lei, per adesso sono molto contento. Di Palis sono i primi 90 minuti che ha fatto. La sosta con la Nazionale è stata lunga. Quando prendo meglio l’orientamento in campo, capire dove può saltare le linee con la palla e le posizione delle altre quando riceve palla può diventare importante per noi"."Sono rientrate con grande entusiasmo per ripartire e far vedere il loro valore. Non abbiamo parlato di cosa è successo in nazionale. Siamo andati avanti, le ragazze hanno trovato un livello di professionistico e vogliono far vedere singolarmente il loro valore alla Juve".