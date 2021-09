termine della vittoria della Juventus Women, ecco il commento di coach: "La gara di oggi era tutt’altro che semplice. Devo fare i miei complimenti al Verona, giocano molto bene. Non sono stato contento oggi della partita, abbiamo abbassato gli standard e questo non va bene. Oggi non mi è piaciuto l’approccio, eravamo lenti nella giocata e abbiamo girato palla con difficoltà. L’obiettivo però era arrivare a 9 punti e centrare la qualificazione ai gironi di Champions League. Abbiamo alzato i nostri standard. Milan, Roma e Sassuolo sono le squadre che hanno lottato per lo scudetto l’anno scorso e che se lo contenderanno fino all’ultimo anche in questa stagione. Questo è un campionato non facile perchè tatticamente le squadre sono tutte ben messe in campo. Non è un problema che vadano a giocare lì, anzi è un orgoglio per noi e per loro. Posso solo augurare loro il meglio".