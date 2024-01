Juve Women: Montemurro su Juve-Milan

Joe, ai canali ufficiali della Juventus, parla così di Juve Women-Milan.Dopo la Supercoppa è stata una settimana bella per tenere tutte le emozioni delle ragazze in check. Contento per tutti, abbiamo lavorato molto bene e lavoriamo bene. I risultati sono stati frutto dello staff e delle giocatrici."La chiave per portare a casa questo trofeo importante è stato l'atteggiamento di concentrazione, di crescita del gruppo sul punto di vista del capire i momenti in partite secche. Si soffre. Ci sono momenti che domini la partita e soffri. E bisogna gestire i momenti. Una partita contro una grande squadra così ti dà consapevolezza del gruppo, che ha solo una situazione di atteggiamento, approccio partita con mentalità. Il talento c'è. Il lavoro che facciamo c'è. Tutti strumenti per portare a casa ogni partita ci sono e bisogna avere questa mentalità di credere. Coraggiosa. Questa mentalità di sapere che siamo una squadra forte"."Fisicamente la squadra sta bene dopo le celebrazioni di domenica. Non so dove siano andate le ragazze, bisogna capire mentalmente come stanno. Abbiamo lavorato bene in questi due giorni e cerchiamo di lavorare anche bene oggi in preparazione di una partita chiave per il nostro percorso"."L'obiettivo del ranking Uefa? Raggiungerlo è la chiave più importante. Dal mio arrivo abbiamo puntato a questo. Non solo per il ranking, ma per la Juventus: ottenere risultati importanti, stare lì con le big Uefa è stata una cosa importante. Il percorso fatto, da come l'abbiamo raggiunto, si vede che il lavoro che stiamo facendo è stato molto importante".- "Il calendario? Nella crescita del calcio femminile tutte le partite sono importanti. Anche con quelle contro le quali ci si aspetta di vincere. Non c'è un momento di calo, cioè trovare un momento di relax. Tutte importanti. Il Milan è una grande squadra, hanno giocatrici importanti. Fanno più punti possibile ed è una settimana importante. Oltre la coppa, questa settimana dobbiamo ricominciare il percorso. Ed è molto importante".