L'allenatore della Juventus Women Joeha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro a Fiorentina:"Due punti persi, fai 24 tiri in porta, 10 nello specchio, il possesso palla di 70%. Partite che vanno così, puniti da due ripartenze. Si vede che si è alzato il livello del campionato, mi fa piacere, ci sono squadre che se sbagli di puniscono"."Un errore di comunicazione, Cascarino non dovrebbe lasciare la zona centrale. Facile vederlo da sopra, in campo capita. Non è stata una cosa dal punto di vista regolare: abbiamo lasciato spazio, una situazione di mancanza di comunicazione"."Scelta tecnica, valuto ogni settimana chi secondo me ha le qualità per sfruttare le situazioni. Ceci è un grande difensore e mi dispiace tenerla fuori. Il gruppo è fatto di scelte che dobbiamo fare per le partite, oggi mi ha dato la sensazione che Calligaris-Cascarino fossero quello che volevamo dal punto di vista della prestazione a centrocampo, sappiamo che davano spazio lì"."Lei ha la libertà di andare vicino alle punte, ovviamente la vogliamo lì. È brava in costruzione per portare il gioco in avanti. oggi specialmente, la Fiorentina lascia spazio a centrocampo, anche Arianna. È andata così, non abbiamo finalizzato, ci sono stati sbagli tecnici che a questo livello ti puniscono"."Valutiamo. In Supercoppa è andata bene per la concentrazione, meno errori. Una cosa molto importante, la affronto con fiducia e carica, sono partite che fanno il campionato di alto livello. Andiamo lì cercando di fare i punti".