Ai canali ufficiali FIGC dopo la vittoria della Panchina d'Oro il tecnico della Juventus Women Joeha concesso un'intervista. Le sue parole:"L’arrivo alla Juventus è sempre stato un sogno, come quello di allenare in Italia. E’ stato incredibile. Era la mia squadra da bambino, da quando vivevo in Australia. Ringrazio le ragazze e lo staff coinvolti in questo anno speciale"."La Juve deve sempre vincere e noi non facciamo differenza. Cerchiamo di farlo con un calcio di stile importante. È un punto di arrivo ma vogliamo sempre crescere in Italia ma anche in Europa"."Mi ha stupito moltissimo sia a livello tecnico che tattico. È in crescita ed è molto positiva, anche nel modo di approcciare da parte della stampa e della Federazione"."È stata l’annata più speciale nella mia crescita per arrivare qui. Venivo dall’altra parte del mondo e sono venuto a lavorare con gente che ha fatto carriere importanti. Ho condiviso tanto e avuto emozioni molto importante. Anche la giornata della Panchina d’Oro è stata molto importante".