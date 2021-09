, allenatore delle Juve Women, ha parlato alla vigilia della sfida con il Verona. Le parole a Juventus TV:– "Mi aspetto una gara di una squadra che ha molto coraggio e pressa tanto. Può metterci in difficoltà e dobbiamo essere molto attente. Ogni sfida in Serie A per noi è importante. Come dico sempre dobbiamo controllare il nostro gioco e sistemare le situazioni con l'obiettivo di andare avanti. Giocando tante partite, con tante rotazioni, è importante trovare un ritmo alto per 90'".- "Sono molto fortunato perché abbiamo una squadra molto equilibrata, non che se faccio delle rotazioni ho preoccupazioni a livello di gioco. Posso ruotare e cambiare delle piccole cose e mantenere un certo standard. Dobbiamo pensare molto in avanti, ci sono delle Nazionali, bisogna sfruttare questa situazione perché poi le ragazze partiranno. Ci sono una ventina di partite in 14 settimane: ruotare è molto importante, con intelligenza ed equilibrio"."Dalle ragazze? Mi fa piacere perché per me è importante lo stile di gioco, è la cosa più importante. Ci dà uno stimolo a lavorare, come analizzare le partite e per imparare e andare avanti. Così ottieni un gioco piacevole ed è stimolante per il gruppo e per lo staff, possiamo confrontarci e parlare di calcio, di questo gioco".Importante avere tutta la squadra a disposizione e pensare in avanti di chi gioca, viaggia e così via. Noi dobbiamo affrontare ogni partita con umiltà, senza sottovalutare. Stiamo vedendo un bel gioco, possiamo fare anche meglio, dobbiamo cercare di trovare continuità".