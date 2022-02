Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JuventusTv dopo la sconfitta subita per 2-1 dall'Empoli nella sfida di oggi alle 12.30. Queste le parole dell'allenatore: "Complimenti all’Empoli, ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo e la nostra reazione è stata tardiva. Il calcio è questo, dobbiamo reagire per tornare ai nostri livelli e pensare già alla prossima partita".