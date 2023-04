, allenatore della Juventus Women, parla così dopo il 4-3 delle bianconere sulla Fiorentina."A fine primo tempo? Li ho calmati, c'era bisogno di mettere il gruppo insieme, calmarli. Ritocchi tattici. La costruzione nel primo tempo era bassa, specialmente con Grosso e Caruso, che erano sulla linea di centrocampo. Alzando i terzini abbiamo trovato superiorità"."La Fiorentina? Devo fare i complimenti. Mi è piaciuta tanto, come approccio e momenti. Mi piace""Mentalmente più forti della Roma? Quest'approccio, questa situazione qui... L'abbiamo fatto vedere in tante partite, anceh quando le cose non sono andate bene. Volevo questo poule finale. Tocca sempre a noi per. Ho cercato di non dare alibi, non ci sono. I ragazzi sanno cosa devono fare, trovare tranquillità e voglia di fare"."Ho cercato di cambiare tatticamente le cose prima. Se non avesse segnato, avrei cambiato l'approccio. Sul 3-1 abbiamo cambiato la costruzione. La cosa che mi annoia di più è che nel primo tempo la Fiorentina è andata 3 volte avanti e ha fatto 3 gol. Con le giocatrici che abbiamo non possiamo prendere quei gol"."I punti ci sono, c’è tutto da giocare. Complimenti alla Roma, non hanno sbagliato niente quest’anno, fanno ogni cosa veramente bene. Sono 8 punti più di noi, dobbiamo cercare di andare lì e fare questo primo salto e poi andare avanti"."Secondo me per la nostra crescita devo trovare una soluzione per il pubblico. Ogni settimana sappiamo che tante persone vogliono vedere la nostra squadra e non possono. Fa parte dell’evoluzione e della nostra crescita. Giocare in Champions e ai livelli alti si gioca sull’erba, il sintetico è a parte. Se mi piacerebbe? Si, ci alleniamo sull’erba e ci aiuta".