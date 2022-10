Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juve Women Joe Montemurro ha presentato quella che sarà la sfida di domani contro la Sampdoria.SULLA SQUADRA - 'La squadra sta abbastanza bene. Questa sosta delle nazionali è stato importante per noi. Tante ragazze hanno fatto una sola partita e l’ha fatta in anticipo, così abbiamo recuperato abbastanza bene la squadra. L’unica che non viaggia è Pedersen. Abbiamo deciso di darle un po’ di tempo per recuperare bene dal piccolo problema all’adduttore. E poi Beerensteyn a cui mandiamo condoglianze per la madre. Siamo tutti qui per supportarla. Sicuramente rientrerà tra poco'.SULLA SAMPDORIA– 'Con tanta importanza sui dettagli. La Samp Ha una squadra che ha fatto una buona campagna acquisti, si vede da inizio campionato che è ben allenata e ha delle qualità molto importanti in campo. Iniziamo questo cammino con tante partite, dobbiamo essere attenti e preparati. Dobbiamo fare il nostro gioco dall’inizio. Se facciamo così possiamo andare avantI'.RIPRESA – 'Stiamo uscendo dalla situazione di poca preparazione e dalle difficoltà del dopo Europeo. Più la squadra sta insieme, lavora e fa partite più troviamo i nostri livelli. 2-3 partite non siamo stati al top, ma possiamo dire che adesso stiamo uscendo da questa situazione. Ci focalizziamo sui dettagli per ogni partita'.