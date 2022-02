Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro è stato scelto tra i mentori per un'iniziativa lanciata dalla UEFA nell'ottobre 2019. UEFA coach mentor è proprio per la crescita delle giovani allenatrici. Così Joe Montemurro ha parlato durante questo incontro: "L’apprendimento più importante è stato ascoltare e comprendere il contesto dell’allievo e il suo background. Non si trattava solo di discutere di calcio, ma anche di come l’impatto del calcio influisca sulla vita e sulla crescita. È stato un prezioso esercizio di apprendimento per me stesso, poiché ho sviluppato alcune intuizioni profonde nelle aree dell’empatia e della comprensione. Mi piacciono le discussioni sulla risoluzione dei problemi."