Joe, coach della Juventus Women, parla così dopo la vittoria sul Milan.- "Quando c'è una partita così, e faccio i complimenti al Milan, c'erano tre chance importanti per loro e per noi. Dal punto di vista calcistico non sono soddisfatto. Troppi errori ci hanno messo in difficoltà. Era la settimana dopo la Supercoppa, un po' di fatica mentale. E' andata bene oggi ma non possiamo rischiare. Il Milan è una squadra di alta qualità".- "A volte devi fare risultato in diversi modi. A volte abbiamo sbagliato nei modi di portare a casa il risultato, potevamo stare più bassi e concedere più possesso. Oggi è venuta così, non sono soddisfatto ma era molto importante. Poi dopo una settimana difficile per emozioni e stanchezza, posso dire solo: brave ragazze".- "Attaccante fluida, può giocare esterno, da 10 nell'ultima linea. Fa tanto lavoro anche in fase difensiva, capisce come e quando recupera la palla. E' proattiva e va avanti con certezze. Sono contento di averla. L'abbiamo seguita dal college, l'ho vista ai Mondiali con la Nigeria. E' una giocatrice che ci dà dimensione diversa in attacco".- "Avevamo costretto cambiamenti di ruolo dal punto di vista del sistema di gioco. Con lei, è un ruolo specifico. Un esterno che entra, un esterno che fa la mezzapunta. Ci dà questa superiorità numerica anche centralmente quando la squadra è in costruzione. Si libera e trova più spazio da trequartista più tipico. Delle volte le marcature arrivano più strette e più vicine".