Alla vigilia del match di campionato contro il Verona, l'allenatore delle Juventus Women Joe Montemurro ha presentato il match ai microfoni di Juventus Tv: "All'andata il Verona ci ha messo veramente in difficoltà nel primo tempo, hanno giocatrici interessanti e un modo di giocare altrettanto interessante. Noi dobbiamo tornare a fare il nostro gioco e ritrovare il livello che avevamo prima di Natale".



"In Coppa Italia (si riferisce al match contro l'Inter, ndr), ci sono scontri diretti e più emozioni, per noi è stato un derby importante e anche se non abbiamo fatto una buona prestazione siamo riuscite in qualche modo a fare gol e speriamo di qualificarci qui a Torino la prossima settimana. Come sta la squadra? C’è stato il ritorno di Girelli ed è stata una settimana diciamo normale finalmente. Ci siamo allenati bene, abbiamo cercato come staff di riportarle tutte ad un livello di partenza. Siamo sulla strada giusta e possiamo fare ancora meglio", ha concluso.