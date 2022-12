Il tecnico dellaWomen Joeha presentato ai microfoni di JuventusTv la gara di domani contro lo Zurigo. Queste le sue parole:"La squadra a livello mentale sta molto bene. La freschezza mentale è la cosa più importante. Ovviamente c’è chi recupera meglio e chi così così. Per domani alle 18:45 sono tutte pronte. L’unica da valutare è Gunnarsdottir"."Sarà una partita un po’ difficile perché lo Zurigo non vuole concludere il girone senza punti e vuole fare un po’ di storia. Puntano sulla Juventus, domani sera sarà una partita molto molto difficile da questo punto di vista. Il nostro cammino è sempre quello di andare fino in fondo al gruppo e speriamo che domani sera possiamo fare il passo avanti per portarlo all’ultima partita a Lione"."Dobbiamo controllare la partita dall'inizio. Questo è importante. Se in quei 2-3 momenti non riusciremo a tenere la palla con confidenza e coraggio, questa squadra è molto forte in ripartenza, ha tanta velocità. Controllo palla e cercare di essere molto aggressivi nella parte finalizzazione in zona gol"."Non mi stupisce quella partita di Roma. Il gioco c’era, i dati dicevano che il gioco era molto superiore a tante partite. Ci mancava solo quel piccolo pezzo. Con la Roma abbiamo avuto opportunità e l’abbiamo sfruttate. Fa parte del nostro percorso. E’ stata una partita importantissima per solidificare il nostro modo di andare avanti".