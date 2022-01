Joe Montemurro, a JTV, parla del pari della Juventus Women con la Fiorentina.



SULLA GARA - "Abbiamo trovato un po’ di difficoltà. Nella prima parte del primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi il gol subito ha cambiato un po’ le sorti del match. È andata così, dobbiamo gestire un po’ meglio le partite. Ci sono partite che vanno così. Noi vogliamo giocare questo calcio molto coraggioso. Non mi piace subire gol ovviamente, ma quelli di oggi non mi danno fastidio. Non avremmo dovuto rallentare il gioco in qualche occasione". IL CAMPIONATO – "L’abbiamo visto, la Fiorentina è una squadra molto importante, con tante qualità e come tante squadre ci ha messo in difficoltà. E lo si è visto. Si impara tanto da questi risultati non positivi, ma il nostro cammino resto lo stesso. Abbiamo avuto carattere nel rimontare questo risultato".