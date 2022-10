Joe, dopo la sfida con lo Zurigo, parla così del momento della Juventus Women."Normale, una squadra che giocava in casa, era la loro prima partita in Champions. L'abbiamo gestita bene e sbloccata. Ci sono momenti della partita che vanno gestiti e capiti. Anche quando sbagliavamo recuperavamo palla subito e cercavamo di ripartire"."Abbiamo giocato cercando di creare superiorità con i terzini, siamo riusciti due o tre volte però si vedeva che loro già puntavano in anticipo con gli attaccanti sui nostri difensori. Abbiamo aperto in più con le ripartenze preparati, abbiamo girato palla tra le linee e sugli esterni".- "Abbiamo 18 punti a disposizione, io non credo che una squadra nel nostro gruppo farà tutti i punti, dobbiamo sempre stare in posizione di controllo e avanzata in classifica. Questi tre punti sono fondamentali perché partiamo in vantaggio, mettiamo già pressione sugli altri, poi lo sappiamo che partite arriveranno, ho visto la squadra matura, pronta per le grandi occasioni e per affrontare le gare che ha davanti""Prima del Lione c'è il Milan. Io mi auguro che tanti tifosi vengano a vedere uno spettacolo di calcio, sono i campioni d'Europa, le migliori del mondo. Noi siamo in crescita, facciamo grande spettacolo, per questo sarà importante che ci diano una mano i tifosi, le ragazze ci tengono e sarà difficile lo sappiamo"