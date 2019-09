Continua il recupero di Cecilia Salvai, ancora out per qualche mese in seguito al problema al ginocchio rimediato nel big match della scorsa stagione tra Juve e Fiorentina. I tempi di recupero si accorciano, si avvicina invece il ritorno in campo. Ecco il suo messaggio apparso sul suo profilo Instagram, uno di quelli che continua a dare speranza: "Inizia un'altra settimana di duro lavoro. Ancora più motivata, perché finalmente cominciano le partite belle per le mie compagne". Sì, già domani è tempo di conferenze stampa ad Alessandria: arriva il Barcellona per la Champions e si parte con il media day. Mercoledì sera, alle 20.45, il fischio d'inizio della super sfida.