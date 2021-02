Maria Alves, al Twitch della Juventus, ha parlato della stagione delle bianconere.



VOGLIAMO VINCERE - "Sì, vogliamo vincere tutto in Italia, è quello il nostro obiettivo. Peccato solo per la Champions: ogni volta ci manca sempre un po’ di fortuna nel sorteggio, speriamo in futuro di avere un avversario un po’ meno forte".



COMPAGNE - "Ho legato con tutte. ​Con tutte, sì. Ma di solito passo più tempo con Staskova e Zamanian: mi fanno tanto ridere, sono molto divertenti".