In un'intervista a Esporte Interativo, Maria Alves ha parlato dei suoi obiettivi e dell'idolo: Douglas Costa. "Ho ricevuto una chiamata dal mio agente che mi chiedeva se ero pronta a entrare nella storia. Gli ho detto di sì e lui poi mi ha spiegato dell’interesse della Juventus - le sue parole -. Il mio obiettivo è vincere più titoli possibile con la Juve, fare la storia qui e conquistare la Nazionale per disputare l'Olimpiade di Tokyo. Ma il primo passo è quello di lavorare duramente e fare del mio meglio perché solo facendo bene in bianconero posso sperare nella chiamata del Brasile".