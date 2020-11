Dal sito Juventus.com:

"IMBATTUTE La Juventus Women non ha mai perso in 4 partite di Serie A contro la Florentina: 3 vittorie e un pareggio.



IL MOMENTO DELLE AVVERSARIE La Florentina ha vinto 8 delle ultime 10 gare casalinghe in campionato (un pari, un ko) e viene da un filotto di 4 successi interni consecutivi. In casa non perdono da dicembre 2019 (1-2 col Tavagnacco).



NON-STOP SCORING La Juve ha segnato 4 gol in ciascuna delle ultime tre partite di campionato: l'ultima squadra con una striscia più lunga di partite con almeno 3 gol segnati fu il Verona a dicembre 2015



GIRELLI SEGNA PIÙ DELLE TOSCANE Cristiana Girelli, capocannoniera del campionato insieme a Daniela Sabatino, ha segnato 7 gol in questa Serie A, uno in più di tutta la Florentia!



EX BIANCONERE Sofia Cantore has scored 67% of Florentia's goals in this campaign (4/6)."