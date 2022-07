Dal sito ufficiale della Juventus:Manca davvero pochissimo! Le Juventus Women si apprestano a tornare in campo per iniziare la stagione 2022/23. Una stagione che si preannuncia nuovamente ricca di appuntamenti, a partire da un’amichevole in programma con il Servette l’11 agosto, ma andiamo con ordine.Anche quest’anno non mancano le novità nel team delle Campionesse d’Italia: lo staff tecnico a disposizione di Mister Joe Montemurro potrà contare anche su Stefano Alfero nel ruolo di Individual Development Coach.Come dicevamo, è questione di giorni prima di inaugurare la nuova annata. Si partirà ufficialmente lunedì 18 luglio e quella sarà una giornata dedicata alle visite mediche. Soltanto il giorno successivo, al mattino, le bianconere scenderanno in campo per il primo allenamento della stagione. Il gruppo, come è normale che sia, non sarà al completo per via degli Europei che si stanno disputando in queste settimane in Inghilterra, ma potrà contare sulla presenza di diverse atlete della Primavera di Coach Silvia Piccini. Le giocatrici impegnate con le rispettive Nazionali, infatti, si aggregheranno al gruppo a partire dall’1 agosto in base ai risultati ottenuti agli Europei.Andiamo a scoprire insieme chi, invece, si ritroverà lunedì a Vinovo:Roberta AprileCamilla ForcinellaEmma Mustafic (Under 19)Cecilia SalvaiMargherita BrscicFederica D’Auria (Under 19)Matilde LundorfIrina Talle (Under 19)Annahita ZamanianMaddalena Nava (Under 19)Ginevra Moretti (Under 19)Sofia CantoreRientri previsti tra il 21 e il 22 luglio per Sofia Bertucci (Under 19), Jasmine Mounecif (Under 19), Eva Schatzer (Under 19), Nicole Arcangeli ed Elisa Pfattner.Il calendario, da agosto, si inizierà a intensificare. La prima uscita delle bianconere, come anticipato, sarà un’amichevole contro il Servette che si disputerà a Carouge (una piccola cittadina a un quarto d’ora di macchina da Ginevra), allo Stade de la Fontenette, l’impianto che le svizzere utilizzano per le partite casalinghe del proprio campionato.Dopo questo test sarà il momento di spostare il focus sulla Women’s Champions League perché giovedì 18 agosto, alle 20:30, la squadra di Mister Joe Montemurro giocherà a Vinovo la sua prima gara ufficiale della stagione affrontando le lussemburghesi del Racing FC Union Luxembourg e il match coinciderà con il primo turno della UWCL.