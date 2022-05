Il terzino della Juventus Women Matilde Lundorf ha commentato in diretta su Twitch il quinto Scudetto bianconero. Queste alcune delle sue parole:



SCUDETTO - "Il primo è stato magico ma questo è più speciale. Sono veramente felice, è stata una stagione unica e sono fiera. Le mie compagne mi prendono in giro perchè non so cucinare bene (ride ndr). Sono felice di poter condividere questi traguardi con ognuna di loro. I tifosi? Sono veramente speciali. Ci tengo molto a ringraziarli".